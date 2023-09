“Posso vedere questo schifo?”: Roma-Milan, l’attacco è durissimo

Intervenuto per analizzare la sfida tra Roma e Milan, l’ex calciatore ha rilasciato un commento asprissimo a proposito di quanto visto sul campo.

Se da un lato la gara di venerdì scorso tra Roma e Milan ha evidenziato il grande stato di forma della squadra allenata da Stefano Pioli, allo stesso modo ha confermato il momento di crisi vissuto da quella di José Mourinho, ampiamente criticata nel post partita e nei giorni successivi.

Eccezion fatta per l’ultimo spezzone di partita, la squadra della Capitale non sembrava in grado di stare al passo della sua avversaria o di rendersi pericolosa in zona offensiva. A nulla è servita la fortuita rete di Spinazzola nel recupero: i giallorossi non sono comunque riusciti a completare la rimonta e si sono dovuti accontentare, dunque, della seconda sconfitta consecutiva.

Roma-Milan, Cassano al veleno: “Mourinho è l’allenatore peggiore degli ultimi dieci anni”

Un avvio di stagione decisamente al di sotto delle aspettative per la Lupa, ferma ad un solo punto in classifica e zero vittorie dopo le prime tre giornate di campionato. A detta di molti, il principale colpevole di tale situazione sarebbe l’allenatore José Mourinho. È di questo avviso anche Antonio Cassano, come confermato da un suo recente intervento alla BoboTv.

Doppio ex della sfida tra Roma e Milan, Cassano ci ha tenuto in primis a ribadire che il suo non è un parere dell’ultimo minuto, bensì ribadito già da parecchio tempo: “Mi hanno dato torto per due anni su Mourinho e per quello che dicevo di lui”. Ampliando il discorso, ha rivelato che, a detta sua, il portoghese sarebbe “l‘allenatore peggiore degli ultimi 10 anni, perché ha fatto giocare la Roma in maniera indegna, schifosa”.

Fantantonio ha poi parlato del gradimento della piazza giallorossa nei confronti dello Special One che “si è accattivato la loro simpatia dandogli tanto fumo”, avvisandolo però che “se semini vento raccogli sempre tempesta”, dato che “i tifosi della Roma vendono l’anima per la squadra“.

A proposito delle singole prestazioni, l’ex calciatore ha aggiunto: “Ma potrò vedere tre passaggi contro la Salernitana invece di certe figuracce? A Verona ho visto un calcio indegno, di risse, di casini e da cinema. Contro il Milan, in dieci, hanno fatto mezzo tiro con deviazione. Posso vedere uno schifo del genere? La gente che va allo stadio non se lo merita”.

Infine, non si risparmia neppure sulla campagna acquisti dei giallorossi: “La società ha speso tanto, non come dicono altri, e anche quest’anno ha preso dei signori giocatori. Paredes, Ndicka, Aouar sono tutti giocatori forti. Ma con Mourinho nessuna squadra gioca decentemente“.