Problema muscolare: rischia di saltare il Milan

A fine ottobre il Milan dovrà fare visita ai campioni di Francia del Paris Saint Germain che però deve fare i conti con degli infortuni

Tutte le attenzioni dei giocatori e dello staff tecnico del Milan in questo momento sono ovviamente incentrate sul derby contro l’Inter, il cui fischio di inizio è in programma sabato alle ore 18. Il campionato infatti è un banco di prova molto importante per la formazione rossonera che fino a questo momento non ha ancora perso punti, avendo ottenuto tre vittorie su altrettante gare disputate.

Il sogno dei tifosi milanisti sarebbe infatti quello di riuscire a vincere nuovamente lo Scudetto e guadagnarsi la seconda stella dopo un anno di interruzione per il successo del Napoli. In questa stagione un altro importantissimo banco di prova sarà però anche la Champions League, manifestazione nella quale il Milan dovrà fin da subito interfacciarsi contro avversari di ottimo livello essendo stato inserito, a detta di tutti, nel gruppo peggiore.

Il PSG rischia di perdere Asensio per la sfida di Champions League contro il Milan

Nel gruppo F il Milan dovrà vedersela con squadre di grande livello come i campioni di Francia del Paris Saint Germain, il Borussia Dortmund e il temibile Newcastle. Nella terza e nella quarta giornata la squadra allenata da Stefano Pioli dovrà vedersela contro i parigini, prima in trasferta e poi a San Siro. Nella prima di queste due sfide, che si disputerà nella serata di mercoledì 25 ottobre, Luis Enrique potrebbe essere costretto a fare a meno di un suo elemento prezioso.

Il PSG ha divulgato nelle ultime ore un bollettino medico che evidenzia i problemi riscontrati da Marco Asensio. L’ex attaccante del Real Madrid è arrivato nella capitale transalpina questa estate ma sembra già essere costretto ad oltre un mese di stop. Al momento si parla di 4-5 settimane ferme ai box per lo spagnolo che si è infortunato al piede proprio con la sua Nazionale in occasione della sfida vinta 1-7 dalle Furie Rosse contro la Georgia. In quel match Asensio è dovuto uscire nel primo tempo proprio a causa di questo problema fisico che potrebbe quindi tenerlo fuori anche dalla prima sfida contro il Milan.

Nel bollettino medico del PSG si parla anche delle condizioni di Fabian Ruiz che si è infortunato anche lui. Il centrocampista ex Napoli è vittima di un affaticamento alla coscia sinistra. Questo tipo di infortunio non dovrebbe però essere molto grave e potrebbe quindi tornare a breve a disposizione di Luis Enrique.