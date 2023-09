Pulisic: “Ho giocato in tanti stadi, ma San Siro è impressionante”

Il nuovo acquisto del Milan ha usato parole al miele nelle dichiarazioni rilasciate di recente per il club rossonero.

Con il sorprendente avvio di stagione, il Milan di Stefano Pioli ha rubato la scena del campionato di Serie A. I rossoneri sono autori di una partenza sprint, e le tre convincenti vittorie consecutive lo confermano. La squadra milanese in questo inizio di stagione ha subito fatto capire le proprie intenzioni, lanciando un segnale forte e chiaro alle pretendenti al titolo.

Parole d’amore per il Milan

Tra i principali artefici di questo ottimo avvio di stagione del Milan di mister Stefano Pioli, c’è senza dubbio Christian Pulisic. L’esterno offensivo classe 1998, arrivato dal Chelsea, si è subito integrato al meglio nei meccanismi tecnico tattici della squadra.

L’attaccante statunitense ha subito rubato il cuore dei tifosi, mettendo in mostra il suo grande potenziale nelle prime tre partite disputate in rossonero. A Pulisic sono bastati pochi match per far capire alla Serie A di che pasta è fatto, e lo attestano i 2 gol siglati in questo avvio di campionato.

Christian Pulisic è rimasto stregato dal fascino del Milan e dall’amore dei tifosi per i colori rossoneri. Lo stesso attaccante statunitense, nel corso di una lunga intervista al quotidiano sportivo ‘La Gazzetta dello Sport’, ha usato dichiarazioni al miele per la sua nuova squadra: “È stato amore a prima vista anche per me, soprattutto quando ho visto i tifosi. Non avevo mai trovato una passione come questa”.

Inoltre, l’attaccante statunitense ha affermato di essere rimasto affascinato dalla bellezza prorompente dello stadio San Siro: “Ho giocato in alcuni dei migliori stadi al mondo ma San Siro è uno dei più impressionanti. Ricordo anche l’atmosfera arrivando allo stadio da avversario, con il Chelsea. Era incredibile”.

Pulisic si è soffermato anche sullo spumeggiante inizio di stagione della sua squadra, analizzando le prime gare: “La prima partita, a Bologna. È stata una gran serata. E il riscaldamento della prima partita a San Siro, mentre camminavo alzavo la testa e vedevo tutti quei tifosi. Bellissimo”.

La testa poi va al derby. Christian Pulisic si è mostrato carico in vista del big match contro l’Inter di Simone Inzaghi, in programma sabato: “Chi è più forte tra Inter e Milan? Diciamo che un derby è l’occasione perfetta per scoprirlo. L’Inter è forte ed è difficile giocarci contro, come dimostra anche la finale di Champions. Sanno difendere molto bene con un blocco basso e allo stesso tempo hanno la qualità per fare gol in contropiede”.

In questo avvio di stagione, Christian Pulisic non è stato l’unico tra i nuovi ad incidere. Lo stesso esterno statunitense è stato impressionato da due calciatori in particolare: “Ruben (Loftus-Cheek, ndr) è un giocatore fortissimo, lo conosco bene. E Reijnders ha una grande abilità con la palla, è speciale. Per me, è top top, un giocatore di primissimo livello”.

Christian Pulisic ha le idee chiare in vista del derby. L’obiettivo del calciatore statunitense è uno: “Fare gol, come per ogni attaccante. Oppure fare un assist, che è sempre bello. Ho voglia di giocare il derby e la Champions, non vedo l’ora. Abbiamo cominciato alla grande, so che faremo il meglio possibile e voglio vincere, che alla fine è sempre la”.

Mentre in merito alla lotta Scudetto, Christian Pulisic si è mostrato deciso: “Siamo fiduciosi, abbiamo giocatori forti, sono arrivati ottimi calciatori, c’è un grande mix di talento. Possiamo vincere, dobbiamo solo continuare a lavorare e a giocare così”.