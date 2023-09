Reijnders : “Voglio vincere lo Scudetto”, poi il retroscena sul suo soprannome al Milan

Tijjani Reijnders, uno dei nuovi acquisti che più sta sorprendendo i tifosi del Milan, si è raccontato ai microfoni di NOS.

L’olandese, arrivato quest’estate dall’AZ, ha preso in mano il centrocampo del Milan, con una classe e una visione di gioco non indifferente.

Di seguito le sue parole:

SULL’ARRIVO : “ Mi sembra fantastico. Gioco in uno dei club più grandi del mondo . Mi vedo qui ancora per tanti anni”.

SULLA SCALATA: “Quante volte mi sono pizzicato per capire se fosse un sogno? Qualche volta all’inizio. Ma è molto strano: ti abitui molto velocemente. All’inizio era assurdo: mi dicevo guarda dove giochi adesso e quanto è bello “.

Le ambizioni sono tante. Nonostante la giovane età, Reijnders vuole a tutti costi togliersi delle soddisfazioni, già in questa sua prima stagione in rossonero. Il suo obiettivo – ha raccontato – è lo Scudetto: si tratterebbe del primo trofeo della sua carriera.

SUGLI OLANDESI DEL MILAN: “Quando sono in palestra, vedo la Hall of Fame. Lì vedi anche Gullit e Van Basten con i Palloni d’Oro. Qui al Milan sono molto contenti di avere un giocatore olandese. Mi chiamano ‘Power Reijnders’, che buffo, come i Power Rangers. Qui si inventano di tutto”.