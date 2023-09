“Salta il match e lungo stop”: Milan, la notizia gela i tifosi

La Serie A più sfortunata. Altro infortunio e altro giocatore chiave costretto a restare ai box per diverse partite.

Abbiamo raccontato proprio nelle scorse ore la situazione infortunati nel campionato italiano. Le ultime ore son state quelle di Gianluca Scamacca e Enzo Ebosse. In questa mattinata anche gli accertamenti per il difensore brasiliano Alex Sandro hanno confermato il lungo stop di quasi due mesi. Ma con i diversi impegni, tra Nazionali e coppe europee, diciamo che le società più blasonate un po’ lo devono mettere in conto.

Vedi gli affaticamenti di Maignan, Çalhanoğlu, i crampi per Loftus-Cheek e molti altri. Proprio nella serata di Champions League di ieri sera, nel Napoli c’è stato il forfait di Rrahmani a partita in corso, per lui è stato un problema fisico che l’ha costretto al cambio forzato.

In questo caso parliamo di un infortunio accertato negli ultimi minuti. Il forfait del giocatore interessa in primo luogo il Milan perché il calciatore in questione doveva giocare a San Siro.

Tegola in casa Verona, Baroni però recupera un big

Stiamo parlando quindi del Verona di Marco Baroni, partito molto bene in questo inizio di campionato. La notizia dell’ultimo momento riguarda il laterale sinistro Josh Doig. L’esterno scozzese classe 2002 si è infortunato proprio nell’ultima gara di campionato in casa contro il Bologna di Motta.

Al 36 minuto Doig ha lasciato il posto a Darko Lazovic appena rientrato dall’infortunio. Motivo del cambio? Un forte dolore alla caviglia che si è girata. Gli esiti degli esami infatti hanno confermato una distorsione alla caviglia destra con lesione del legamento perineo astragalico anteriore.

Doig resterà lontano dal rettangolo verde di gioco per diverse partite, alcune anche fondamentali. Marco Baroni perde l’esterno scozzese per le prossime 4 giornate come minimo: Milan, Atalanta, Torino e Frosinone. Resta aperta una possibilità di vederlo in campo subito dopo la sosta Nazionali di ottobre. Per i veneti dunque sarà una grossa assenza sulla sinistra. Nella scorsa stagione Doig si era messo in mostra nelle 22 partite disputate nel debutto nel campionato italiano, presenze condite da 2 reti e 4 assist ma tante belle prestazioni degne di nota.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, il tecnico gialloblù Baroni può tirare un sospiro di sollievo. Infatti nel Verona torna pienamente a disposizione un uomo più che fondamentale in casa gialloblù: Darko Lazovic. Quest’ultimo è pronto a prendersi la corsia e la maglia da titolare sembra sempre più una realtà in vista del match contro il Milan. Lazovic nella passata stagione ha ricoperto un nuovo ruolo, quello da finto trequartista dietro l’unica punta. In questo caso, Baroni attuerà un cambio con Doig aspettando il rientro dello stesso scozzese prima di stravolgere la formazione. Si va verso un 3-4-2-1 con il duo Faraoni-Lazovic che torna sulle corsie.