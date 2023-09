“Scarsa intelligenza”: Milan, l’attacco del direttore a Rafael Leao

Dopo la vittoria di Roma il Milan si è reso noto di un gesto poco intelligente secondo il noto giornalista.

Il Milan ha avuto uno sprint d’inizio campionato notevole. Tre vittorie su tre e ottime prestazioni regalate al pubblico rossonero che, come sempre, anche fuori casa mostrano sempre una calorosa presenza.

I Banditi della Sud difatti sono sempre pronti a sostenere i propri ragazzi dagli spalti. La vittoria di Roma, sofferta negli ultimi minuti a causa dell’espulsione di Tomori, ha rappresentato una prova di forza notevole per i rossoneri. Leao finalmente trova il gol che da tanto provava ma non trovava e solito Giroud a marcare il cartellino e i tre punti sono stati portati a Milano.

Tuttavia dopo la vittoria, nel tragitto di ritorno a Milano, gli stessi giocatori che sono stati elogiati in campo sono stati poi presi di mira per via di un video pubblicato sui social. Si tratta di Rafa Leao precisamente che, assieme i suoi compagni, sul pullman hanno intonato un coro contro la Juventus. Sull’accaduto si è espresso il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani.

Leao e Co. e il coro intonato sul pullman

Nel video pubblicato sui social si possono notare Leao, autore del video, e i suoi compagni cantare un coro.

Nel video in questione i giocatori del Milan hanno trovato piacere nell’intonare un coro verso la Juventus. Sicuramente c’è stato un errore da parte di Leao nel pubblicare questo video che, se fosse rimasto privato, ne avrebbero giovato giocatori e società.

A lanciare la propria opinione sulla questione è stato il giornalista sportivo Fabio Ravezzani, sul proprio account X (vecchio Twitter), attualmente direttore di Telelombardia. Questo il suo messaggio:

Che nel privato i calciatori intonino i peggio cori delle curve è affar loro. Ma che Leao ne renda pubblico uno offensivo verso la Juventus sul suo profilo social è segno, nello specifico, di scarsa intelligenza. Esattamente come Dimarco nei confronti del Milan.

Questo il tweet del direttore di Telelombardia che riporta a galla anche le vicende Dimarco–Milan dove l’interista si è lasciato andare a cori anti-Milan dopo la vittoria del Derby in Champions League, fatto che creò astio tra i due club.

Tuttavia si tratta di due situazioni diverse dato che Dimarco intonò il coro in campo davanti ai giocatori e tifoserie opposte in maniera molto plateale dopo la sconfitta subita da loro, diversamente invece dal video pubblicato da Rafa che voleva essere, si spera, un semplice sfottò.