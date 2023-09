Sgarbo al Milan, l’Inter tenta il sorpasso: è lui l’obiettivo in attacco

A breve potrebbe accendersi un nuovo duello di mercato tra Milan e Inter.

Nel cuore di Milano, presto potrebbe prendere vita una nuova battaglia di mercato. Milan e Inter sembrano condividere un obiettivo comune per l’attacco. Le due società sarebbero pronte a contendersi un giovane talento del campionato di Ligue 1.

Obiettivo comune per Milan e Inter

Nella lista dei desideri di Milan e Inter, secondo quando riportato da ‘TuttoSport’, ci sarebbe un nome ambito per l’attacco. Si tratta del giovane Jonathan David del Lille. Con una valutazione che oscilla tra i 60 e i 70 milioni di euro, l’attaccante canadese sta attirando l’attenzione di tutto il calcio europeo.

Inter e Milan hanno manifestato un chiaro interesse per David, riconoscendo che un centravanti di talento è essenziale per i successi futuri. Nonostante i loro recenti colpi in avanti, come Thuram, Arnautovic e Jovic, il desiderio di entrambi i club per un nuovo leader dell’attacco è rimasto insaziato.

Il Milan, che ha chiuso l’ultimo mercato con l’acquisto di Jovic, sa che Giroud non è eterno e sta cercando un erede per il reparto offensivo. Jonathan David è stato un obiettivo a lungo termine per il direttore sportivo Moncada, e la scadenza del suo contratto nel 2025 lo rende ancora più appetibile.

L’Inter, dall’altro lato, ha considerato David già nell’estate precedente dopo il rifiuto di Lukaku. Tuttavia, i fondi erano stati stanziati per Lukaku, e il club aveva optato per l’acquisto di Arnautovic e Pavard. Ma ora, con il tema dell’attaccante che tornerà d’attualità nell’estate del 2024, l’Inter è pronta a competere con il Milan per David.

Il Milan potrebbe sfruttare i buoni rapporti con il Lille per cercare di ottenere un prezzo vantaggioso. Tuttavia, entrambe le squadre dovranno probabilmente incassare dalle cessioni per finanziare un affare di questa portata. Il destino di Jonathan David sarà uno dei principali punti di discussione nei prossimi derby di mercato. Mentre Milan e Inter cercano l’attaccante del futuro, i tifosi di entrambe le squadre possono aspettarsi una lotta appassionante per assicurarsi le prestazioni di uno dei talenti emergenti del calcio mondiale.