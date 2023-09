Sosta nazionali, oggi in campo cinque rossoneri: l’elenco completo

Continua la sosta per le Nazionali e continuano gli impegni per i giocatori rossoneri. In giornata molti scenderanno in campo.

La sosta per le Nazionali è da sempre motivo di grande apprensione per i club, intimoriti dall’eventualità di perdere alcune loro pedine importanti in vista dei campionati. Questa apprensione diventa poi un vero e proprio terrore quando al rientro c’è un fondamentale match contro i rivali storici appaiati con te a punteggio pieno. Per questo motivo il Milan seguirà con molto interesse le gare dei suoi tesserati e oggi sono addirittura cinque i rossoneri che giocheranno.

Da Pulisic a Tomori: tutti i rossoneri in campo oggi

Nella giornata ieri a scendere in campo sono stati Rafael Leao e Rade Krunic, entrambi vittoriosi con il Portogallo e la Bosnia. Ancora più intensa la giornata odierna dove vi saranno Christian Pulisic e Yann Musah tra le file degli Stati Uniti, Malick Thiaw con la sua Germania, Noah Okafor in campo con la Svizzera e infine Fikayo Tomori con l’Inghilterra.

La speranza del Milan e di tutti i tifosi è ovviamente quella di non andare in contro a qualche spiacevole infortunio, come accaduto due giorni fa a Olivier Giroud nella gara con la Francia, fortunatamente poi rilevatosi nulla di serio.