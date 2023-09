Sputi e bambini in lacrime: Roma-Milan, il video della vergogna

Continuano le polemiche legate a Roma-Milan di venerdì 02 settembre: questa volta c’entrano i tifosi

Venerdì due settembre è andato in scena il primo big match di questo nuovo Campionato di Serie A: a scendere in campo all’Olimpico sono state Roma e Milan. I rossoneri sono usciti vittoriosi dalla sfida contro i giallorossi grazie ai gol di Giroud e Leao; nulla è valso il gol di Spinazzola nel finale.

Il Milan ha saputo imporre il proprio gioco grazie anche ai nuovi acquisti della sessione estiva di mercato appena chiusa, in particolare Loftus-Cheek e Pulisic: i due, ex Chelsea, si sono inseriti perfettamente negli schemi di Stefano Pioli e hanno portato maggior qualità tecnica-tattica all’interno della rosa rossonera. Non sono mancate poi le buone prestazioni di Giroud e Leao: il francese ormai è una certezza al centro dell’attacco rossonero; il portoghese, invece, sta cercando la definitiva crescita e il meraviglioso gol messo a segno nei primi minuti del secondo tempo è il primo step verso una stagione ricca di emozioni.

Roma-Milan non finisce più: vergogna sugli spalti

Roma-Milan è stata la terza ed ultima partita del Campionato prima della sosta nazionali: grazie alla vittoria, i rossoneri si trovano ora in vetta alla classifica, a pari punti con i cugini nerazzurri. Fondamentale sarà il primo match al rientro, proprio contro l’Inter di Simone Inzaghi: le due squadre, per la prima volta in Serie A, si scontrano da capoliste, a pari punti.

Nonostante la pausa che lascia spazio alle nazionali, non sembrano finire più le polemiche legate alla gara dell’Olimpico: è cominciato tutto con i cori razzisti, da parte della Curva Sud rossonera, verso Romelu Lukaku, neo acquisto giallorosso. Il belga, preso di mira probabilmente anche per il suo passato in nerazzurro, è stato vittima per l’ennesima volta di insulti razzisti, dai quali la società rossonera si è dissociata fortemente, lanciando un comunicato sui propri canali ufficiali.

Poi a far scatenare numerose polemiche è stato il video girato sul pullman rossonero, dopo la vittoria contro la Roma: i giocatori del Milan si sono lasciati andare a festeggiamenti troppo pesanti, inneggiando cori contro la Juventus: su questo punto, la FIGC ha aperto un’indagine.

Per ultimo, i vergognosi episodi in tribuna: in queste ultime ore, infatti, sui social circola un video girato al confine tra il Settore Ospiti e il settore dei tifosi di casa dello stadio Olimpico. Nel video si vede chiaramente un tifoso del Milan che si arrampica e comincia a sputare verso il settore vicino, gridando insulti e offese. In quel momento, immediata è la reazione di un bambino che scoppia in lacrime. Per l’ennesima volta, in uno luogo che dovrebbe unire la passione di tutti, viene fuori la crudeltà delle persone.