Storico dato in Nazionale: non accadeva da 36 anni

Dato piuttosto storico quello avvenuto in Nazionale azzurra per la partita tra Macedonia del Nord e Italia.

Non s’inaugura al meglio la nuova esperienza di Luciano Spalletti come Commissario Tecnico della Nazionale italiana.

L’ex allenatore del Napoli inizia l’avventura azzurra con un pareggio contro la Macedonia del Nord, su un campo difficile. Non c’è stata dunque alcuna vendetta dopo la sconfitta rimediata a marzo con annessa qualificazione ai Mondiali 2022 mancata.

Dato preoccupante in Nazionale: non succedeva da 36 anni

A far preoccupare i tifosi italiani è un dato storico piuttosto allarmante. Difatti per la sfida odierna, non è stato schierato in campo alcun calciatore né della Juventus né tantomeno del Milan.

Due tra le squadre più rappresentative del panorama del calcio Italiano e mondiale. Tantissime leggende dei due club sono state italiane. Con Alessandro del Piero e Paolo Maldini come capitani e bandiere delle rispettive società, e la lista sarebbe ancora molto lunga.

L’ultima volta che si verificò ciò fu in occasione di uno Svezia Italia del 3 giugno 1987 di trentasei anni fa terminato con il risultato di 1-0 in favore degli svedesi.