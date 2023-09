Svolta Milan, Cardinale ha deciso: tifosi in estasi, è quasi fatta

I tifosi del Milan possono festeggiare: Cardinale ha dato l’ok definitivo all’avvio del nuovo progetto da sogno.

RedBird continua a sognare in grande per il Milan. In primis, tra le questioni più cruciali a cui Gerry Cardinale intende porre rimedio al più presto vi è sicuramente quella relativa al nuovo stadio, ancora in fase di stallo a causa dei numerosi cavilli burocratici riscontrati. Ad ogni modo, quello dell’impianto che ospiterà le future partite casalinghe del Diavolo non è l’unico importante progetto in ballo per gli anni a venire

Già da parecchi anni, infatti, il club rossonero starebbe valutando la possibilità di dar vita ad una propria formazione Under 23 per il campionato di Lega Pro. Seguendo l’esempio di Juventus prima e Atalanta poi, il Milan vorrebbe infatti privilegiare lo sviluppo dei talenti del proprio settore giovanile, dandogli l’opportunità di “farsi le ossa” nella terza serie italiana. Il grande salto tra Primavera e Serie A potrebbe essere così agevolato da una fondamentale tappa intermedia in un competitivo campionato professionistico.

D’altronde, i possibili vantaggi sono evidenti. La prima a percorrere questa strada è stata la Vecchia Signora nel 2018, che da allora ne sta raccogliendo i preziosi frutti. Giusto per citarne alcuni, dalla Next Gen sono infatti passati Nicolò Fagioli, Matias Soulé, Fabio Miretti e Samuel Iling-Jr, in seguito integrati con successo in prima squadra dall’allenatore bianconero Massimiliano Allegri.

Milan, al via il progetto U23 dalla prossima stagione: occasione d’oro per Camarda e Abate

Dopo tanti anni di riflessioni, anche il Milan sembrerebbe finalmente deciso ad avviare il progetto U23. La tanto attesa svolta sembrerebbe dovuta all’arrivo in società del nuovo responsabile del settore giovanile Vincenzo Vergine, in passato alla Roma, ufficializzato meno di una settimana fa. Ottenuta l’approvazione direttamente dal presidente Gerry Cardinale, Vergine si muoverà personalmente in tale direzione, con il chiaro obiettivo di iscrivere la seconda squadra già al prossimo campionato di Lega Pro.

A partire dal 2024-25, stando alle indiscrezioni riportate oggi da Repubblica, il Diavolo darebbe dunque il via ad il nuovo corso per la formazione dei propri giovani talenti. Tra questi, spicca sicuramente il nome di Francesco Camarda, che sta confermando le sue doti da goleador anche nel campionato e nella coppa di categoria, oltre che in Youth League: 6 gol per lui nelle ultime 3 partite.

Dopo appena una stagione in Primavera (da sotto età), il baby bomber classe 2008 potrebbe quindi sfruttare la chance tra i professionisti. Oltre a lui, potrebbero giovarne anche Alex Jimenez, terzino scuola Real Madrid arrivato in estate, e ancora Kevin Zeroli, Jan Carlo Simic, Chaka Traoré oppure Davide Bartesaghi, fresco di debutto in Serie A domenica scorsa contro l’Hellas Verona.

Sul discorso panchina, invece, potrebbe partecipare al nuovo progetto anche Ignazio Abate. L’ex difensore rossonero sarebbe senza alcun dubbio il candidato numero uno per guidare la formazione under 23 del Milan visti gli ottimi risultati ottenuti da allenatore della Primavera, attualmente al primo posto in campionato a punteggio pieno dopo 4 giornate.