Tegola per Pioli: il titolarissimo salta il derby

Brutte notizie per Stefano Pioli, il titolarissimo salterà il derby con l’Inter in programma nella prossima giornata di campionato.

Nel corso del secondo tempo di Roma-Milan, sul risultato di 0-2 per i rossoneri (targato Giroud e Leao) Tomori ha rimediato il secondo cartellino giallo della sua sfida. ll difensore inglese è stato sanzionato per un fallo commesso su Andrea Belotti.

Tomori espulso: salta Inter Milan

Un cartellino rosso che non solo peserà sulla parte finale della sfida dello Stadio Olimpico. Ma che mette la squadra di Stefano Pioli in difficoltà anche in vista della prossima giornata di campionato.

A causa di questa espulsione infatti Tomori non sarà a disposizione del tecnico parmense per il derby in programma sabato 16 settembre alle ore 18:00. Verosimilmente ci sarà spazio per Kalulu al centro della difesa.