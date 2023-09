Tonali: “Tornare a San Siro un’emozione”, poi il commento sul Derby

L’ex rossonero è intervenuto nella conferenza stampa odierna alla vigilia del match di Champions League contro la sua ex squadra.

Il destino sa essere spesso beffardo e il sorteggio di Champions League del 31 agosto ne è stato la conferma. Il Milan è finito in un vero e proprio girone della morte con PSG, Borussia Dortmund e Newcastle e la mente è subito andata a Gianluigi Donnarumma e Sandro Tonali, con quest’ultimo che sfiderà il suo ex club proprio domani alle 19.00 e oggi è intervenuto nella conferenza stampa del club inglese.

Tonali e il ritorno a San Siro: “Che emozione”

Il centrocampista azzurro ha preso parte alla conferenza stampa al fianco del suo nuovo allenatore Eddie Howe e ovviamente non sono potuti mancare i commenti sul Milan, avversario di domani e sua ex squadra, e sul suo ex tecnico Stefano Pioli:

Qui a San Siro ho fatto tante partite e me le ricordo quasi tutte, è davvero un’emozione tornarci. Compagni? Non li ho sentiti negli ultimi giorni, dopo il derby ho preferito di no. L’incontro con Pioli in Nazionale? Abbiam parlato di tutto tranne che di calcio, sono stati 15 minuti da amici che non si vedevano da un po’.

L’ex rossonero ha anche parlato del derby perso in malo modo dal Milan per 5-1:

Perdere il derby è sempre difficile, così fa ancora più effetto. Non è una bella e non so come potranno superarla, ma tutte queste partite sono delle buone occasioni.

Queste le dichiarazioni dell’ex pupillo dei tifosi rossoneri alla vigilia di un match fondamentale quanto emozionante.