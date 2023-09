UFFICIALE – Colombo in prestito al Monza: i dettagli

La trattativa andava ormai avanti da parecchio tempo, ma adesso è arrivata anche l’ufficialità: Lorenzo Colombo è un nuovo giocatore del Monza.

Sebbene le due società avessero trovato un accordo per il trasferimento dell’attaccante classe 2002 da diversi giorni, il Milan aveva momentaneamente bloccato la chiusura dell’affare. Inizialmente, la volontà del club rossonero era infatti quella di assicurarsi un valido sostituto prima di lasciar partire il suo gioiellino.

La dirigenza sta sondando in queste ore diversi profili, alla ricerca di una punta che possa completare il pacchetto offensivo a disposizione del tecnico Stefano Pioli. Tanti nomi sul piatto, in primis quello di Taremi, poi sfumato definitivamente.

Adesso è ufficiale: Colombo rinnova con il Milan e va in prestito al Monza

Pur non essendo ancora riuscito a soddisfare i propri intenti, il Diavolo ha comunque deciso di rispettare i patti presi col Monza, dando infine il via libera alla fumata bianca. Così, in mattinata, il club brianzolo ha depositato in lega il contratto del giocatore, ufficializzandone così l’arrivo.

Dopo Lecce, dunque, sarà la squadra di Raffaele Palladino la prossima tappa del percorso calcistico di Colombo. A dimostrazione della notevole fiducia riposta dal Milan nei confronti del giovane centravanti, la formula del trasferimento è ancora una volta quella del prestito. Prima di salutare, inoltre, il classe 2002 ha rinnovato il proprio contratto in rossonero fino al 2028.