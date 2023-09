ULTIM’ORA – Infortunio Maignan: c’è l’esito degli accertamenti

Dopo la prematura uscita dal campo contro il Newcastle, arrivano i primi aggiornamenti su Maignan.

Non va oltre il 0-0 il Milan di Stefano Pioli nella prima partita del girone di Champions League: da San Siro, contro il Newcastle, i rossoneri escono solamente con un pareggio a reti inviolate. I rossoneri sono in attesa di scoprire il risultato finale dell’altra sfida del girone, PSG-Borussia Dortmund.

Contro gli inglesi, i rossoneri vanno vicino al gol più volte ma sotto porta il Milan è poco lucido, vedendosi sfumare così parecchie occasioni. Il Newcastle, dal canto suo, fa una partita sulla difensiva, aspettando qualche ripartenza ma rendendosi poco pericoloso davanti Maignan.

Champions League, gli aggiornamenti sull’infortunio di Maignan

Non una settimana da ricordare quella del Milan di Stefano Pioli, che dopo la schiacciante sconfitta contro i cugini nerazzurri, deve fare i conti con i primi infortuni stagionali: dopo aver perso Kalulu in Nazionale, contro il Newcastle hanno abbandonato il campo Loftus-Cheek prima e Maignan poi. Per il portiere rossonero si temeva il peggio, visto il lungo infortunio che la passata stagione l’ha tenuto lontano dal campo.

Durante l’intervista post-partita a Sky Sport, Stefano Pioli ha voluto far chiarezza sulle condizioni dei due, rassicurando i propri tifosi: