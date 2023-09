ULTIM’ORA – Milan Verona a rischio rinvio: sta succedendo ora

Il calcio d’inizio del match delle 15.00 tra i Rossoneri e i veneti potrebbe subire delle variazioni. Tifosi in apprensione.

Meno di mezz’ora al fischio d’inizio del match tra Milan ed Hellas Verona, ma potrebbero esserci delle novità. Al momento è infatti altamente a rischio l’inizio della gara alle 15.00 in quanto in questi minuti si sta abbattendo su Milano e ovviamente anche su San Siro un forte temporale.

Acquazzone su San Siro: Milan-Hellas Verona a rischio

Difficile capire cosa potrà accadere nei prossimi minuti, ma la palla fa fatica a rimbalzare sul campo da gioco e quindi l’ipotesi slittamento (o addirittura rinvio) non è da scartare. Sicuramente ci sarà un colloquio tra i capitani delle due squadre e tra l’arbitro per capire come procedere.

Già da qualche giorno su San Siro si erano abbattuti dei veri e propri acquazzoni, basti pensare al secondo tempo del derby di sabato alle 18.00, dove nel giro di qualche minuto iniziò ad esserci un forte temporale che disturbò e non poco i giocatori in campo.