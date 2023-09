Verso Inter-Milan, come sta Giroud? Le ultime da Milanello

Aggiornamenti dall’allenamento pomeridiano che si sta svolgendo a Milanello, le condizioni di Giroud in vista del derby.

Tutti con il fiato sospeso in quel di Milanello. I rossoneri in questi minuti stanno effettuando l’allenamento pomeridiano dove Stefano Pioli sta preparando il match di sabato sera contro l’Inter.

Lavoro personalizzato per Olivier Giroud

Il francese sta lavorando a parte, il Milan ha studiato un piano ad hoc per averlo a disposizione per il derby di Milano. Giroud sta lavorando ancora secondo un programma personalizzato e non è ancora rientrato del tutto in gruppo.

Non sembra preoccupare la situazione Giroud, che quindi dovrebbe fare questo programma da protocollo e sabato sera potrà prendersi il suo boato a San Siro. Tutti lo vogliono in campo, Pioli compreso. In alternativa è pronto Luka Jovic (che verrà presentato nella giornata di giovedì alle ore 14 a Milanello), altrimenti giocherà Okafor (già visto dal tecnico Stefano Pioli nell’inizio di stagione).