Vice Theo Hernandez, Furlani lavora sottotraccia: un nome in pole

Dopo l’addio di Ballo-Touré, il club rossonero sta cercando un profilo per far rifiatare il treno francese.

Il mercato del Milan non si ferma letteralmente mai. In questo capitolo parliamo di un ruolo spesso chiacchierato. La fascia sinistra ha un Re, si chiama Theo Hernandez. Il club rossonero in queste stagioni ha sempre cercato di avere un sostituto per far riposare il terzino francese prima di match di cartello. In questa sessione, Ballo-Touré è partito, destinazione Fulham, e quindi serve operare sul mercato.

Il Milan è pronto all’assalto in Spagna

Lo riporta TuttoSport, il team dirigenziale rossonero si sta muovendo in modalità silenziosa su un profilo classe 1996 proveniente dalla Spagna. Dopo l’affare Gabbia e quello di Chukwueze tra Milan e Villarreal, i rossoneri potrebbero sfruttare i buoni rapporti per arrivare al difensore Alfonso Pedraza.

Pedraza potrebbe essere l’uomo che sta cercando il Milan come alternativa a Theo. Laterale basso di 27 anni con 179 presenze nella liga spagnola, con 12 reti segnate e 24 assist, un dato molto confortante visto il lavoro fondamentale della corsia sinistra di Stefano Pioli.