Adani punge Inzaghi: “Dovrebbe fare come Pioli”

Nel suo ultimo intervento a “La Domenica Sportiva”, Lele Adani si è lasciato andare ad un particolare confronto tra Simone Inzaghi e Stefano Pioli.

Giunti al termine dell’ottava giornata di campionato e alla seconda sosta per le nazionali di questa stagione, il Milan si ritrova in vetta alla classifica di Serie A a 21 punti. In virtù del successo ottenuto in trasferta a Marassi contro il Genoa e del pareggio emerso al Meazza tra Inter e Bologna, i rossoneri hanno potuto scavalcare proprio i nerazzurri, fermi ora a 19 punti.

Del sorpasso del Diavolo ai danni del Biscione, non si sorprende affatto Lele Adani, il quale ha voluto lanciare una critica a Simone Inzaghi, ponendolo in difetto rispetto a Stefano Pioli su un particolare aspetto.

Adani: “Inzaghi è un allenatore conservatore”, poi l’elogio a Pioli

Ospite come di consueto del programma “La Domenica Sportiva”, Lele Adani ha analizzato le recenti prove delle due milanesi, indicando cos’abbia fatto la differenza sui due diversi risultati registrati nell’ultimo turno di Serie A.

“Simone Inzaghi è un allenatore conservatore“ ha esordito l’ex giocatore dell’Inter, spiegando come “nella sua comfort zone” quest’ultimo difficilmente sbaglia. Eppure in certi casi, vedi contro il Bologna, “la partita necessita di un cambiamento“.

A detta del commentatore televisivo, sotto questo punto di vista, l’allenatore nerazzurro dovrebbe imparare proprio dal suo collega rossonero: “Prendiamo il Milan di Pioli. Toglie Adli per mettere Giroud sullo 0-0 e sull’azione del gol erano in quattro in area”.