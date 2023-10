Addio Milan, il top ora può partire: costa 80 milioni

Brutte notizie in arrivo per i Rossoneri che molto probabilmente dovranno rassegnarsi all’idea di perdere un altro top player.

Ormai da molti anni si è arrivati alla consapevolezza che la potenza economica dei club italiani non è minimamente paragonabile a quella dei top club esteri, su tutti quelli inglesi. Seppur la Serie A abbia dimostrato di aver alzato l’asticella, c’è comunque bisogno di vendere alcuni propri top player per poter finanziare il mercato.

Lo stesso discorso vale per il Milan, tra i migliori club in Italia per condizioni economiche, ma che comunque deve privarsi di almeno un big a stagione per far quadrare i conti. La scorsa estate è toccato a Sandro Tonali, volato in Inghilterra al Newcastle per circa 80 milioni di euro, e il prossimo anno potrebbe dover toccare a Mike Maignan, fra i pezzi più pregiati della rosa di Stefano Pioli.

Il portierone francese (non Giroud) ha dimostrato a tutti di essere ampiamente il migliore nel suo ruolo in Serie A e tra i migliori in Europa. Come è ovvio che sia sulle sue tracce ci sono molti top club e da giugno in poi potrebbe aprirsi una vera e propria asta, con il Diavolo che di certo non si opporrebbe.

Addio a Maignan? La prossima estate può partire

L’organico di cui dispone Pioli è senza dubbio di altissimo livello, ma i giocatori che possono essere venduti a quasi 100 milioni di euro sono pochi e tra questi c’è sicuramente l’ex Lille. Come successo con Tonali, anche nel caso del numero 16 rossonero un’offerta di circa 80 milioni di euro potrebbe far cadere le resistenze della società.

Tra i club più interessati figurano PSG e Chelsea, ma non è neanche da escludere del tutto il Manchester United nel caso in cui l’ex Inter André Onana dovesse continuare a deludere. L’addio di Magic Mike sarebbe sicuramente un duro colpo per tutti i tifosi rossoneri, ma al tempo stesso dopo la scorsa sessione di calciomercato c’è la sicurezza di poter fare affidamento sulla dirigenza.

Anche dopo la cessione di Tonali c’era stato un vero e proprio polverone alzato dai tifosi, furiosi con la società per aver ceduto uno dei beniamini, ma tutte le critiche sono svanite nel giro di poche settimane grazie al mercato decisamente soddisfacente portato avanti da Moncada e Furlani. Per questo motivo se anche Maignan dovesse salutare, si può star sicuri che verrà trovato un sostituto all’altezza.