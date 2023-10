Addio Theo, ora è possibile: spunta il piano anti-Milan

Il Milan rischia di perdere uno dei suoi giocatori migliori la prossima estate, ecco il piano della big europea per soffiarglielo.

Come tutti sanno il calciomercato non dorme mai e anche quando ufficialmente non c’è nessuna finestra trasferimenti aperta, i club e i procuratori sono in costante movimento. Sia durante le soste che durante questi periodi lontani dal calciomercato i club sondano il terreno per i principali colpi mondiali. Tra questi c’è una conoscenza del calcio italiano.

Il Milan è ormai da anni tornato a far parte dell’élite del calcio mondiale come testimoniato dall’ultima semifinale di Champions League. I rossoneri grazie alla loro invidiabile storia e al blasone unico sono tornati ad attrarre alcuni dei migliori giocatori. Nonostante ciò bisogna sempre far quadrare i conti e di fronte ad offerte irrinunciabili, anche il Diavolo può vacillare e cedere uno dei pezzi pregiati della sua rosa.

Il Real Madrid vuole riportare Theo Hernandez: i tifosi del Milan sono spaventati

Da anni ormai uno dei migliori esponenti della rosa del Milan è senza dubbio Theo Hernandez che grazie alle sue doti di spinta e corsa è uno dei migliori terzini sinistri al mondo. Sulla fascia sinistra il tecnico rossonero Stefano Pioli è infatti sempre tranquillo perché può contare sul francese. Gol e assist sono sempre garantiti con il numero 19 che nel corso delle ultime stagioni si è distinto anche in Champions League.

Proprio questi suoi exploit hanno attirato anche le attenzioni di molte big europee. Tra queste c’è il Real Madrid che non ha mai smesso di pentirsi della cessione di Theo, transitato da giovanissimo proprio nei Blancos. La squadra di Carlo Ancelotti è senza dubbio una delle migliori al mondo ma ha da tempo un buco sulla fascia sinistra difensiva dove spesso viene impiegato Camavinga che di mestiere fa il centrocampista.

Il Real però non vuole rovinare i rapporti con il Milan e per questo è intenzionato prima a sondare con il giocatore e capire se sarebbe disposto a separarsi dalla formazione rossonera. Il legame tra Theo e i tifosi milanisti è infatti molto profondo e una sua cessione la prossima estate sarebbe una ferita difficile da rimarginare per i supporter del Diavolo. Il club spagnolo dal canto suo sarebbe pronto ad offrire anche 55 milioni di euro per riportare il terzino francese nella capitale iberica.

Il piano è prima convincere il calciatore e poi dopo chiudere con il Milan, l’accordo non è impossibile e ‘Theo può tornare a casa’.