Adli: “Meritavamo di più”, poi il commento sul futuro

Si chiude con tanto rammarico il secondo impegno di Champions del Milan, bloccato a Dortmund. Per Adli bisogna subito pensare al futuro, senza guardare indietro.

Non si sblocca il Milan nel palcoscenico di Champions League. Come nella gara contro il Newcastle i rossoneri chiudono il match con tanti rimpianti per le chance cestinate. A Dortmund è, ancora una volta, solo 0-0.

Gli uomini di Pioli partono male, ma col passare dei minuti aumentano i giri del motore e ai punti meritano il successo, che tuttavia non arriva. In un girone equilibratissimo che recita Magpies a quattro punti, PSG a tre, Diavolo a due e Borussia ad uno sarà fondamentale il doppio confronto contro i parigini.

Borussia Dortmund-Milan, Adli si dispera ma pensa al futuro: le parole

Come tutta la squadra anche Yacine Adli si è detto dispiaciuto per i troppi errori nel corso del match, come affermato anche a Prime video:

“Terminiamo con qualche rimpianto meritavamo di piu. Abbiamo fatto una bella partita qua dove è difficile giocare. Ci sono tante soddisfazioni da trarre da questa partita e si va avanti”.

Il centrocampista ha inoltre commentato gli sviluppi di un gruppo equilibratissimo:

“Tutte le partite sono dure, non ci sono gare semplici. Questa è la champions. Sapevamo che il girone sarebbe stato difficile. Parigi è casa mia ma ora sono a Milano e farò tutto per il Milan”

L’algerino, subentrato a Pobega nella seconda frazione, è successivamente passato sul personale: