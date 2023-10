Allarme Maignan, ora l’addio è possibile

I top club europei sono a caccia del forte portiere francese attualmente in rossonero. Ora il Milan inizia a tutelarsi.

La Serie A è nuovamente alle porte. Dopo la sosta delle nazionali il campionato italiano, domani dalle ore 15:00, è pronto a scendere nuovamente in campo. In seguito ai vari scossoni che il calcio nostrano ha subito in conclusione i tifosi italiani saranno sempre pronti all’adrenalina che il gioco del calcio sa offrire nei piccoli schermi casalinghi. I colori rossoneri dunque tornano in campo e lo faranno Domenica alle ore 20:45 in quello che sarà il big match della nona giornata: Milan-Juventus.

È da considerarsi uno scontro al vertice. Il Milan ora possiede la vetta del campionato e si trova a +2 su Inter e +4 sui bianconeri. Tuttavia non solo Serie A, i top club hanno comunque sempre un occhio fisso sul calciomercato per monitorare la situazione in entrata e in uscita del proprio club. Il calciomercato vedrà la sua sessione iniziare a Gennaio, per la durata di un mese, e i rossoneri oltre che possibili innesti dovranno soprattutto attenzionare le offerte da parte di altri club verso i propri giocatori.

Maignan, attenzione Milan

Il forte portiere francese ha addosso gli occhi di altri top club europei che in estate potrebbero far partire l’assalto.

Le grandi parate e le ottime prestazioni di Magic Mike da quando è al Milan non sono passate inosservate. Il francese, in rosa al Milan dal 2021, ha avuto l’iniziale pressione su di sé del post-Donnarumma, tuttavia il giocatore si è rivelato essere poi anche migliore del portiere italiano acquistando quindi da subito grande stima da parte dei tifosi milanisti.

Attualmente il portiere francese andrà in scadenza con il Milan nel 2026. Il club di via Aldo Rossi in queste settimane sta cercando di blindare il giocatore in modo da scongiurare ogni rischio. Difatti vi sono dei club che vorrebbero tentare l’assalto per accaparrarsi l’estremo difensore.

Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb infatti sono rispettivamente Chelsea e Bayern Monaco le due squadre che vorrebbero tentare il colpo. Il club tedesco, soprattutto, dopo l’infortunio di Neuer e l’addio di Sommer ha sicuramente bisogno di rinforzare il proprio reparto ora affidato al 35enne Ulreich.

Dunque il Milan cerca di trattenere ad ogni costo i propri top player per non andare ad alterare l’ottima chimica instaurata ora nella rosa dove i più esperti e i nuovi arrivati iniziano ad amalgamarsi nel modo giusto per dare vita ad una buona stagione e ad un buon futuro rossonero.