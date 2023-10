Allenamento Milan, buone notizie per Pioli: è successo oggi!

Sono buone le notizie che arrivano da Milanello. Stefano Pioli può sorridere dopo l’allenamento di oggi dei rossoneri.

Il Milan viaggia verso il ritorno in campo al termine della pausa nazionali. Ritorno in campo che va a coincidere con il big match di San Siro contro la Juventus. Proprio per questo motivo Stefano Pioli vorrebbe tutti a disposizione, considerando le squalifiche di Maignan e Theo Hernandez. Inoltra da Milanello arrivano buone notizie.

Milan, Bennacer passi avanti

Il motivo della felicità in casa Milan è legato al rientro in campo di Ismail Bennacer. Il centrocampista rossonero è stato uno dei fari della mediana rossonera negli ultimi anni ed ora pare aver iniziato il suo percorso verso il ritorno in campo.

Infatti Bennacer, come riportato da La Gazzetta dello Sport, ha iniziato a svolgere un programma di allenamento personalizzato a Milanello. Le notizie in casa Milan sono quindi ottime, considerando come l’algerino mancasse da 5 mesi dopo l’operazione al ginocchio destro.

Ovviamente Bennacer non ci sarà contro la Juventus nella sfida di San Siro, ma il suo rientro stabile è in programma per la fine del 2023. L’obiettivo del Milan è quello di averlo al massimo della forma ad inizio 2024, quando gli impegni saranno più fitti e duri. Inoltre contro la Juventus dovrebbero esserci sia Krunic che Loftus-Cheek, che hanno smaltito i loro problemi fisici.