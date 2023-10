Bennacer a cuore aperto: “Una seconda famiglia”, poi sull’infortunio

L’algerino è rimasto lontano dai campi a lungo per un’infortunio che l’ha costretto allo stop. Il messaggio da brividi del centrocampista!

Il 25enne è finalmente tornato ad allenarsi a Milanello. Come si può notare dai vari video social pubblicati dal profilo ufficiale della società rossonera, Bennacer ha ripreso il percorso riabilitativo in palestra. Il prossimo step sarà tornare a lavorare sul campo dopo l’infortunio subito che l’ha tenuto per parecchio tempo lontano dal terreno di gioco.

Nella giornata di ieri l’algerino è tornato a parlare, lasciando una grossa speranza nei tifosi che lo seguono da tutto il mondo. I suoi fan non vedono l’ora di rivederlo al centro del gioco di Stefano Pioli. Messaggio da brividi del numero 4 rossonero!

Bennacer torna ad allenarsi, messaggio di speranza ai tifosi!

Ismael Bennacer è fermo ai box da maggio, dopo l’infortunio al ginocchio rimediato contro i cugini nerazzurri in Champions League. Lo stop si è rivelato molto lungo, ma finalmente il centrocampista è tornato ad allenarsi. I suoi tifosi lo attendono, ma bisognerà aspettare, con ogni probabilità, almeno fino a gennaio per rivederlo in campo.

Nella giornata di ieri il calciatore ha voluto rilasciare un importante messaggio di speranza per i propri tifosi. “Ciao a tutti i tifosi. Sono molto impaziente di tornare sul campo e di vedervi. Ancora un po’ di pazienza, ma molto contento di essere qui con la mia seconda famiglia. È sempre un onore, sono molto orgoglioso di vedere questo (lo stemma sulla divisa) ogni giorno. Grazie a tutti, spero che ci vedremo molto presto. Un abbraccio a tutti, ciao”.

Ci vorranno ancora almeno 2 mesi prima di rivederlo al massimo della forma, ma il rossonero non vede l’ora di tornare per dare una mano alla sua “famiglia”. L’algerino è sempre stato un punto inamovibile del centrocampo del Milan e Stefano Pioli è pronto a riabbracciare il suo “figliol prodigo” il prima possibile.