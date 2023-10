Borussia Dortmund, Terzic spiazza tutti: svelato il vero pericolo del Milan

Il tecnico giallonero Edin Terzic ha presentato la sfida casalinga di Champions League contro il Milan di Stefano Pioli.

Domani sera al Signal Iduna Park scenderanno in campo Borussia Dortmund e Milan. I rossoneri arrivano a questo match con uno 0-0 discusso contro il Newcastle. I gialloneri invece son stati fermati per 2-0 in casa del PSG.

“Siamo coraggiosi, spero nei tifosi”, la carica di Terzic

L’obiettivo, per entrambe, sarà quello di portare punti in classifica. L’analisi del tecnico del Borussia Dortmund è chiara: “Non sarà facile come partita, ma nel calcio non esistono partite facili. Dobbiamo esser coraggiosi e affrontare un girone difficile“.

Continua Edin Terzic: “Pericoli? Leao, Pulisic e Theo su tutti. Ma anche Calabria o Florenzi, sono tutti pericolosi. Dobbiamo fare una prestazione di livello alto. Sulla formazione? Non cambieremo“. Per Pioli, l’unico dubbio è a centrocampo. Musah e Adli scalpitano, ma occhio a Pobega. In avanti confermato il tridente formato da Pulisic-Giroud-Leao.