Brahim Diaz fa infuriare il Real Madrid: cambia squadra

Il trequartista 24enne ha preso la decisione definitiva. Real Madrid su tutte le furie. C’è il cambio di maglietta per il calciatore!

Il calciatore è tornato a Madrid dopo il lungo periodo di prestito vissuto a Milano, sponda rossonera. Le ottime prestazioni fornite in Serie A hanno permesso al calciatore di tornare dai Blancos. Decisione improvvisa da parte del giovane trequartista, il Real Madrid è su tutte le furie.

Finalmente la scelta definitiva è arrivata. Il 24enne è pronto per cambiare casacca. Già negli ultimi mesi con i rossoneri si era parlato del possibile interessamento da parte di questa squadra, ma la decisione definitiva non era ancora giunta. C’è la scelta!

Il trequartista ha deciso, c’è il cambio di maglia!

Brahim Diaz ha finalmente deciso. La sua scelta conferma il trend degli ultimi mesi. Dei rappresentanti della squadra avevano già incontrato il giocatore a Milano. L’incontro si sarebbe ripetuto verso la metà del mese di settembre e l’ex milanista sembrerebbe aver preso la decisione definitiva.

Il classe ’99 rappresenterà la nazionale del Marocco. Secondo AS, noto quotidiano sportivo spagnolo, il giocatore del Real Madrid avrebbe accettato la proposta della Federcalcio marocchina. Sembrerebbe che mancherebbero solo piccoli dettagli amministrativi per il passaggio definitivo del calciatore con la sua “nuova” nazionale.

Solamente una partita disputata con la nazionale maggiore della Spagna per il giovane che, probabilmente anche a causa del poco spazio trovato e la concorrenza nel ruolo, ha deciso definitivamente di cambiare. Il 24enne è nato a Malaga da genitori marocchini e, dopo tutta la trafila nelle nazionali giovanili spagnole, ha deciso di non rappresentare più la Spagna.

Negli ultimi anni la Federcalcio iberica ed i vari CT del caso non hanno mai mostrato grande interesse per il 24enne. La decisione definitiva è arrivata negli ultimi giorni. Vari gli incontri negli ultimi mesi da parte di rappresentanti del Marocco che hanno portato al drastico cambiamento definitivo. Il Real Madrid sembrerebbe su tutte le furie per la decisione presa da parte del calciatore.

Il club non sarebbe d’accordo con la scelta del trequartista ormai ex Spagna, specialmente in questo periodo. La Coppa d’Africa si avvicina (dal 13 gennaio all’11 febbraio 2024) ed i Blancos finirebbero così per perdere il giovane trequartista per circa un mese intero in caso di convocazione (molto probabile). Ancelotti e la società non sono per nulla soddisfatti.