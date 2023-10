Calciomercato, clamoroso sgarbo dei nerazzurri: “Vuole solo l’Inter!”

Il Milan sembra essere finito ai margini della corsa all’acquisto di Mehdi Taremi, attaccante iraniano in forza al Porto

Uno degli obiettivi nei mesi estivi di mercato del Milan di Stefano Pioli era Mehdi Taremi, attaccante che vanta una grossa esperienza con la maglia del Porto e che ha messo in evidenza le sue qualità anche in campo europeo con buone prestazioni in Champions League.

I rossoneri sembravano a un passo dall’acquistare il giocatore, ma alla fine la trattativa si è arenata e i dirigenti Moncada e Furlani hanno ripiegato su Luka Joivc come alternativa a Olivier Giroud. La dirigenza sperava di mantenere un filo diretto con il giocatore fino a giugno, mese in cui il contratto di Taremi con il Porto scadrà e che gli permetterà di liberarsi a zero e di firmare con un’altra squadra.

A quanto pare questo potrebbe non avvenire, come evidenziano le parole del vice CT dell’Iran Rahman Rezaei, il quale è stato intervistato da SportItalia e che ha parlato anche della situazione legata all’attaccante del Porto:

In Italia sono arrivati in estate tanti giocatori in scadenza che ora stanno facendo la differenza. Poi il ruolo dell’allenatore sarà fondamentale per farlo rendere al meglio. Taremi ha 31 anni, ma può fare davvero bene in Italia. Penso a cosa ha fatto Mandzukic con Allegri. Almeno 2-3 anni di alto livello li può garantire

Per Rezaei: “Taremi vuole l’Inter a gennaio”

Il vice CT ha parlato della trattativa tramontata in estate col Milan e di come vedrebbe il giocatore iraniano in maglia rossonera:

Sì, lui era pronto ad andare al Milan. Lo vedrei bene anche in rossonero. In qualsiasi squadra arrivasse farebbe bene

La vera notizia è stata lanciata da Razaei nei confronti dell’altra squadra di Milano, l’Inter:

Gli ho detto in Giordania: ‘Leggo sui giornali che ti cerca l’Inter‘. E lui mi ha fatto capire di essere concentrato per fare il massimo in questi mesi per poi andare via. L’Inter l’anno scorso era in finale di Champions…

Infine, il vice CT chiude le porte alla squadra rossonera con queste dichiarazioni che faranno la gioia dei tifosi dell’Inter ma non di quelli del Milan: