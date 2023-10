Capello furioso dopo PSG-Milan: attacco a Pioli

L’ex allenatore di Roma e Milan tra le altre ha criticato duramente il tecnico rossonero dopo la sconfitta contro i francesi del Psg.

Una vera e propria disfatta quella del Milan in casa del Paris-Saint Germain, i rossoneri perdono ben 3-0 contro i parigini di Kylian Mbappé e compagni che hanno annichilito gli avversari nel risultato e nella prestazione offerta in campo, un secondo tempo horror per la squadra ospite.

Una punizione severissima quella inflitta agli uomini di Pioli che ora, in seguito a questa sconfitta e alla vittoria del Borussia Dortmund contro gli inglesi del Newcastle, si trovano ultimi nel girone con 2 punti, un Milan che questa sera ha stentato troppo in attacco con il solo Rafael Leao che oggi, più del solito, ha predicato nel deserto.

PSG-Milan, le parole di Capello

Durante il consueto post-partita l’ex allenatore di Milan e Roma, ora opinionista a Sky Sport, Fabio Capello ha criticato duramente il tecnico dei rossoneri Stefano Pioli. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Stasera l’atteggiamento del Milan è stato troppo presuntuoso, contro una squadra qualitativamente e tecnicamente più forte non è stato il giusto approccio. Se non ci fosse stato Maignan con le sue parate, il Psg questa sera avrebbe segnato 5 gol“

Duro attacco da parte di Fabio Capello nei confronti di Stefano Pioli che avrebbe sbagliato l’atteggiamento e l’approccio contro una squadra che anche quest’anno è in tra le candidate alla vittoria finale e stasera ha ampiamente dimostrato tutto la sua qualità nel reparto offensivo capeggiato da un certo Kylian Mbappé.