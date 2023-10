Capitan Calabria a cuore aperto: “Dobbiamo far raffreddare gli animi e capire gli errori commessi”

Il capitano del Milan ha parlato ai microfoni di Prime al termine della gara pareggiata contro il Borussia Dortmund in Champions.

Il Milan continua a non vincere in Champions, nonostante la forte ripresa in campionato dopo la batosta subita nel derby contro l’Inter. Lo 0-0 contro il Newcastle nel primo turno è stata una gara in fotocopia con quanto accaduto sul campo dei tedeschi, con la squadra di Pioli che spreca troppo e che non riesce a portare a casa 3 punti preziosissimi. Bottino pieno che, invece, sono riusciti a fare incredibilmente gli inglesi battendo il Psg e complicando ulteriormente la qualificazione agli ottavi dei rossoneri.

Calabria: “E’ uno dei gironi più difficili della storia della Champions”

Al termine del match è stato il capitano Davide Calabria ad analizzare quanto accaduto in campo e il momento che stanno vivendo i rossoneri, attraverso delle dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Prime.