Caso scommesse, anche Tonali nella bufera: la notizia da Coverciano

Il calcio italiano sta vivendo l’ennesimo scandalo e ad essere protagonista è anche l’ex centrocampista rossonero.

Sono giorni delicati per la Serie A e per tutto il calcio italiano. Dopo la clamorosa notizia riguardante l’indagine aperta ai danni di Nicolò Fagioli per scommesse sportive, la lista sembra allungarsi e ad entrare nella bufera sono stati anche l’ex Milan Sandro Tonali e l’ex Roma Nicolò Zaniolo, entrambi attualmente impegnati con la Nazionale, o perlomeno fino a pochi minuti fa.

Aperta indagine anche su Tonali: lasciato il ritiro di Coverciano

I due giocatori, passati proprio quest’estate in Premier League al Newcastle e Aston Villa, sembrano essere invischiati nel clamoroso caso mediatico e proprio questo pomeriggio sono stati ascoltati dalle forze dell’ordine durante il ritiro di Coverciano.

La Federcalcio ha poi pubblicato un comunicato dove annuncia il rientro a casa di Tonali e Zaniolo, ovviamente non nelle giuste condizioni per prendere parte al doppio impegno della Nazionale contro il Malta e l’Inghilterra, nelle due sfide valide per le qualificazione ai prossimi Europei.