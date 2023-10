“Ce l’hanno rubata”: bufera Genoa-Milan, il Ministro Zangrillo lascia di sasso

Il Milan è sotto attacco, secondo il ministro Zangrillo, il risultato della partita non rispecchia le prestazioni delle due squadre in campo

Dopo l’ottava giornata del campionato, le critiche riguardo il match tra Genoa e Milan, tenutosi Sabato 7 Ottobre allo Stadio Luigi Ferraris, non sembrano fermarsi. Infatti, sono ormai numerosi i dubbi sull’uscita molto pericolosa del portiere rossonero, Mike Maignan che è stato immediatamente espulso e sul presunto tocco di braccio di Christian Pulisic, l’attaccante del Milan che ha portato in vantaggio la propria squadra. Secondo molti, appunto, il Genoa sembrerebbe essere stato notevolmente svantaggiato dalle decisioni arbitrali durante la scorsa partita contro i rossoneri.

In merito alla vicenda, anche il ministro della Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, fratello del presidente del club rossoblu, ha deciso di esprimere la sua opinione da tifoso del Genoa.

Le opinioni riguardo l’accaduto in Genoa-Milan sono varie ma piuttosto simili. Infatti, quasi tutti sembrerebbero confermare il fallo di mano dell’attaccante rossonero è la pericolosità dell’uscita del portiere della squadra rossonera. Ecco cosa pensa il ministro Paolo Zangrillo a riguardo della partita e delle decisioni arbitrali:

Ce l’hanno rubata? Parlando da tifoso dico di sì . La partita ha un risultato bugiardo, il Genoa ha giocato molto meglio. Quello di Maignan è stato un colpo di kung fu sullo sterno, quindici centimetri più in alto e gli avrebbe spaccato la faccia. Non è stata certamente un’uscita felice

Successivamente, ha aggiunto anche un commento riguardo il presunto fallo di mano di Christian Pulisic, tuttavia, allo stesso tempo, non se la prende con l’arbitro che, secondo il ministro, potrebbe sbagliare, giustamente, in quanto umano.

Ero allo stadio a vedere Genoa-Milan con mio figlio. Ci sono state polemiche perché il gol è maturato in un’azione molto particolare, diciamo così. Il gol di Pulisic fallo di mano? Un bel colpo di pallamano ma non lo dico io, basta leggere tutti i giornali. Perché non è stato fischiato fallo di mano? Perché l’arbitro è un umano e non lo ha visto. Il VAR? Forse anche il VAR ha avuto qualche problema“.