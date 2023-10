“Chi vince lo Scudetto”, l’ex Serie A sorprende sul Milan

Tempo di pronostici in casa Serie A, dove l’ex si è espresso sulla corsa Scudetto. Arriva a sorpresa il commento sul Milan.

La compattezza dell’attuale campionato di Serie A ha portato molti ex e molti opinionisti ad esprimersi in pronostici circa il discorso Scudetto. Questo, a causa di un rendimento abbastanza in calo da parte del Napoli, che ha quindi reso l’inizio del campionato 2023/24 ben più combattuto dello scorso torneo. Ci basta infatti pensare a come le 3 principali potenze del Nord, ovvero Inter, Juventus e Milan, siano racchiuse in appena 3 punti, capaci di regalare scambi e sorpassi giornata dopo giornata.

Da non sottovalutare quindi il Napoli Campione d’Italia in carica ma anche alcune sorprese come la Fiorentina, con Lazio e Roma che rappresentano pur sempre un’insidia nonostante l’inizio burrascoso e sottotono. Tra i tanti ex, dunque, è stato quest’oggi il turno di un ex Inter e Juventus, intervenuto sul discorso lasciando stupiti anche grazie al giudizio dato sul Milan.

Il pronostico dell’ex, lo ha detto sullo Scudetto

Il discorso Scudetto 23/24 appare ad oggi come uno dei più combattuti degli ultimi anni, assieme senz’altro all’annata 21/22 in cui a spuntarla fu proprio il Milan. Al vertice della classifica, infatti, chi più e chi meno ha dato fin qui dimostrazione di poter arrivare a toccare con mano il titolo, facendo dunque crescere sempre più il numero di pronostici apparsi sul web. L’ultimo in questione è stato quindi quello di Hernanes, ex Juventus ed Inter intervenuto ai microfoni di Sportweek.

A sorpresa, però, il brasiliano ha cominciato il proprio discorso accantonando per un secondo le proprie ex, partendo appunto dal Milan di Stefano Pioli. “Il Milan quest’anno è molto solido e lotterà per lo Scudetto“, ha dichiarato Hernanes, concentrandosi poi sul discorso in generale. “Lo stesso discorso vale anche per la Juventus, molto più solida dello scorso anno. In mia opinione però, la più forte e la più favorita resta l’Inter“, ha poi aggiunto il brasiliano.

Nulla da fare dunque per il Milan, arrivato nuovamente alle spalle dei cugini nerazzurri nei pronostici del caso. Tramite una dichiarazione indiretta, infine, lo stesso Hernanes potrebbe aver messo in guardia proprio i rossoneri e le altre contendenti al quarto posto, parlando di una sua ulteriore ex squadra. “Penso che sarà molto difficile per la Lazio centrare di nuovo il secondo posto, ma Sarri è una garanzia“, ha infatti concluso il brasiliano. Toccherà quindi al Milan, ora, far saltare gli ormai numerosi pronostici che vedono il diavolo perdente nella lotta Scudetto.