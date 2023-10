Doccia fredda per Tomori: la decisione sorprende tutti

Arriva l’inaspettata batosta per il difensore del Milan Fikayo Tomori, in questi giorni in ritiro con l’Inghilterra.

Sin da quando è approdato in rossonero, Fikayo Tomori ha dato un’importante svolta alla propria carriera. Da semplice gregario al Chelsea, il difensore è diventato un pilastro della formazione del Milan, oltre che protagonista assoluto dei recenti successi del club: su tutti, ovviamente, lo Scudetto del 2021-22.

Eppure, nonostante il convincente rendimento con il Diavolo, il centrale non è ancora riuscito ad entrare stabilmente nelle gerarchie della propria selezione nazionale.

Verso Inghilterra-Italia, Southgate esclude Tomori dai convocati: il motivo

Il rapporto tra Tomori e Southgate non sembra essere mai sbocciato. A testimonianza di ciò, le presenze del n°23 milanista con l’Inghilterra sono appena 4 (sparse dal 2019 ad oggi, di cui solo 2 da titolare). Un dato che, alla luce dell’ultima decisione del tecnico, non sembra destinato ad aggiornarsi presto.

Difatti, pur avendolo chiamato in raduno in occasione di questa sosta per le nazionali, il CT inglese ha escluso il difensore rossonero dai convocati che questa sera affronteranno l’Italia. Nessun problema fisico dietro tale scelta, maturata semplicemente per ragioni tecnico-tattiche. Pertanto, Tomori sarà costretto ad assistere dalla tribuna alla gara valida per le qualificazioni ad Euro 2024.