Genoa-Milan, dove guardare il match in streaming e TV

Genoa e Milan scenderanno in campo sabato sera alle 20:45. Scopriamo insieme dove vedere il match.

Il calcio sembra non fermarsi più. Le prime sette giornate di campionato sono state disputate e i turni di Champions League non sono mancati. Mister e calciatori sempre più in difficoltà vista la frequenza con cui si gioca, ma il Milan di mister Stefano Pioli sembra aver risposto bene finora. Sono 18 i punti ottenuti in campionato, pari a quelli dell’Inter, che ha sconfitto i rossoneri nella gara di andata.

Al momento, non si può considerare ottimo il percorso del club rossonero in Champions. Due pareggi nelle prime due giornate, contro Newcastle e Borussia Dortmund. Le due gare non sono state giocate male dal Milan, ma la contestazione maggiore riguarda il numero di occasioni sprecate, che ha inciso e non poco sui risultati dei due match, finiti entrambi 0-0.

Non saranno affatto facili le prossime due sfide, che saranno decisive per capire se Giroud e compagni potranno accedere agli ottavi di finale. Infatti, si terrà il doppio scontro con il Paris Saint-Germain, che viene da una dolorosa sconfitta per 4-1 contro il Newcastle. Gianluigi Donnarumma tornerà a San Siro e le due partite sono considerate decisive anche per i parigini guidati da Luis Enrique.

Oggi alle ore 20:45, Genoa e Milan si affronteranno nella gara valevole per l’ottava giornata di Serie A. I rossoblù hanno 8 punti in classifica e hanno dimostrato di essere una squadra ostica e capace di mettere in difficoltà qualsiasi avversaria ha davanti. 7 i punti ottenuti con Lazio, Napoli e Roma, una statistica niente male che vede i ragazzi di mister Gilardino trovarsi a pari punti proprio con i giallorossi, che hanno iniziato male la stagione.

Genoa Milan, non solo DAZN: dove guardare il match

Inoltre, la neopromossa ligure sta stupendo diversi amanti del calcio in Italia grazie ad alcuni gioielli in rosa. Oltre a Mateo Retegui, che sembra essere un ottimo acquisto visti i gol che potrà continuare a garantire durante la stagione, la vera sorpresa è Albert Gudmundsson. Autore di 3 gol in campionato e protagonista in diverse partite, le sue prestazioni stanno stupendo tutti.

Il match verrà trasmesso su DAZN, che è possibile vedere anche tramite App su smartphone. Inoltre, la gara si potrà seguire anche su Sky tramite i canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K. Telecronaca DAZN affidata a Riccardo Mancini, affiancato da Massimo Gobbi. Su Sky sarà Andrea Marinozzi a raccontare la gara, con il commento tecnico di Luca Marchegiani.