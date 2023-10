Genoa-Milan, novità in attacco: il tecnico ora è convinto

Si chiuderà domani sera con il match tra Genoa Milan, un’infernale periodo colmo di partite ravvicinate. La scelta di Pioli

Per il Saturday Night match, al Luigi Ferraris, andrà in scena Genoa-Milan. Una sfida affascinante, tra due squadre in piena salute, con voglia di proseguire i loro percorsi di crescita. I liguri, stanno trovando partita dopo partita, la loro identità, conquistando tutti gli estimatori del bel gioco.

Un progetto improntato al futuro il cui obiettivo è quello di cercar di diventare la squadra più interessante nei prossimi due anni. Almeno secondo quanto riferito dall’Amministratore Delegato Blazquez in questa settimana. Contrariamente i rossoneri sono a caccia del successo per confermare ciò che già è stato il loro programma di crescita, per testimoniare che adesso il club si sente già grande e non ha bisogno di diventarlo.

Una vittoria che servirebbe per dar continuità al campionato e mantenere il primato della classifica, attualmente condiviso con i cugini nerazzurri.

Genoa-Milan: le scelte di Stefano Pioli

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio il tecnico parmense starebbe valutando a delle rotazioni in vista della sfida di Genova.

Il motivo sarebbe legato ai troppi impegni ravvicinati, l’ennesimo match giocato a distanza di pochi giorni l’uno dall’altro. Il nome principale che sembra destinato ad una maglia da titolare è quello di Noah Okafor.

L’attaccante svizzero è reduce da due reti consecutive, a Cagliari nella trasferta sarda in cui è partito dal primo minuto, sostituendo proprio Olivier Giroud. L’ultimo proprio a San Siro, dinanzi al proprio pubblico, chiudendo l’incontro contro la Lazio siglando il gol del definitivo 2 a 0.

Prestazioni che avrebbero convinto sempre più Pioli, che sembra per l’appunto sempre più deciso ad utilizzarlo dal primo minuto. Dunque il diavolo sembrerebbe aver finalmente individuato il nome che possa far rifiatare, senza doversi preoccupare troppo, l’espero numero 9.

Il francese infatti, nella passata stagione spesso ha dovuto fare gli straordinari, dovendo trascinare la squadra in più occasioni, dovendo fare gli straordinari nonostante l’età. Un dispendio d’energia che spesso non ha giovato al rendimento del transalpino

L’ex centravanti del Salisburgo però è deciso a dar del filo da torcere a Giroud. Per la sfida di domani sera contro il Genoa, Pioli pensa ai giocatori più in forma da poter schierare prima di dar riposo ai suoi durante la pausa Nazionali.

Formazione Milan (4-3-3)