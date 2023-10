Genoa-Milan, Pioli cambia tutto: le probabili scelte

Il tecnico dei Rossoneri è pronto ad attuare molti cambi in vista del match di Marassi dopo l’impegno europeo in Champions League.

Il tour de force che ha intrapreso il Milan in queste settimane si concluderà sabato sera nella gara esterna contro il Genoa ell’ex Alberto Gilardino. Prima della sosta è previsto l’ultimo impegno per i ragazzi di Stefano Pioli che intanto pensa a numerosi cambi nel suo undici titolari dopo la faticosa trasferta in terra tedesca contro il Borussia Dortmund.

Milan stravolto contro il Genoa: spazio ad Adli e Chukwueze

Come ha dimostrato più volte in questa e nelle passate stagioni, Pioli è un allenatore che sfrutta notevolmente l’organico e sceglie molto spesso la strada del turnover. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport per la sfida contro i rossoblù, dopo la panchina in Germania, dovrebbe tornare a centrocampo Yacine Adli, per la gioia di tutti i tifosi.

In difesa turno di riposo per Davide Calabria e quindi maglia da titolare ad Alessandro Florenzi. In attacco invece altra chance per Samuel Chukwueze, desideroso di esplodere definitivamente e anche di cancellare l’errore davanti alla porta di mercoledì.