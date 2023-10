Genoa Milan, Pioli rivoluziona la formazione: le ufficiali

Stefano Pioli e Alberto Gilardino hanno da poco comunicato le formazioni ufficiali della sfida di stasera tra Genoa e Milan.

Appena tre giorni dopo la partita contro il Borussia Dortmund al Signal Iduna Park, il Milan scenderà nuovamente in campo questa sera alle ore 20,45 per affrontare un’altra gara in trasferta. Stavolta, l’avversario di giornata sarà il Genoa, che ospiterà i rossoneri a Marassi nell’anticipo dell’ottavo turno di Serie A 2023-24.

A tale appuntamento, il Diavolo si presenterà con un undici titolare piuttosto rivoluzionato a causa del turnover, forzato dai tanti impegni ravvicinati affrontati nel corso dell’ultima settimana: addirittura tre gare in appena sette giorni (Lazio, Borussia Dortmund e, infine, Genoa). In particolare, Stefano Pioli ha adottato parecchi cambi nel reparto offensivo.

Genoa-Milan, ufficializzate le scelte di Gilardino e Pioli

A seguire, gli schieramenti completi con cui scenderanno in campo il Genoa e il Milan stasera, caratterizzati dalle solite certezze, ma anche da alcuni cambi del tutto inediti.

GENOA (4-4-2): Martinez; Sabelli, Dragusin, Bani, Vasquez; De Winter, Thorsby, Frendrup, Haps; Gudmundsson, Malinovskyi. Allenatore: Alberto Gilardino.

MILAN (4-3-3): Maignan; Florenzi, Thiaw, Tomori, Theo; Musah, Adli, Reijnders; Chukwueze, Jovic, Okafor. Allenatore: Stefano Pioli.