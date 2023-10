Genoa-Milan: un big rossoblù è a serio rischio forfait

Gilardino alle prese con un problemino di natura fisica riguardante uno dei pilastri di questa neopromossa in Serie A.

Il tecnico genoano Gilardino arriva a questo match con due ottimi risultati messi a segno. Spicca sicuramente il poker contro la Roma di Mourinho. Pioli dovrà far a meno di Loftus-Cheek e Krunic in mezzo al campo, e i rossoneri arriveranno dal poco riposo causa trasferta a Dortmund.

Problemi per Retegui dopo il match contro l’Udinese

“Retegui ha avuto un problemino al ginocchio, nulla di grave ma ho preferito cambiarlo” aveva spiegato il tecnico Alberto Gilardino. Al momento, come riporta Sky Sport, il centravanti italiano si sarebbe sottoposto ai primi esami che hanno escluso problemi gravi al ginocchio.

L’attaccante rossoblù al momento sarebbe in dubbio per Genoa-Milan. Il dolore al ginocchio sarà da valutare giorno dopo giorno e capire gli sviluppi di questa “botta” rimediata in partita. L’ex rossonero Gilardino si priverebbe del suo bomber ad hoc contro le big: a segno contro Roma, Lazio e Napoli fin ora.