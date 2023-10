“Grande imbarazzo”: per Pioli c’è sempre il solito problema

Il modo in cui è arrivato il pareggio tra Milan e Napoli ha fatto discutere molto, Pioli di nuovo nel mirino

Si è conclusa con un pareggio la partita al Maradona tra Napoli e Milan. Il primo tempo i rossoneri erano in vantaggio di 2 a 0 grazie alla doppietta realizzata da Olivier Giroud, nel secondo tempo invece la squadra partenopea ha realizzato due gol grazie a Politano e a Raspadori.

Il Milan sta attraverso un momento di difficoltà in questo periodo, nonostante sia posizionata al terzo posto in classifica con 22 punti, uno in meno della Juventus e 3 in meno dall’Inter prima in classifica.

L’obiettivo dei rossoneri era quello di portare a casa i tre punti della vittoria, specialmente dopo la partita persa in serie A contro la Juventus a San Siro per 1 a 0 con il gol dell’ex del match Manuel Locatelli e dopo il doloroso Ko subito in Champions League per 3 a 0 a Parigi del Psg facendo precipitare così la squadra di Pioli in ultima posizione nel girone, con solo due punti avuti grazie a due pareggi. In più la preoccupazione dei rossoneri è quella che in tutta la competizione hanno segnato zero gol.

Causa di questi risultati possono essere anche i tanti infortuni con cui Pioli sta avendo a che fare e che non permettono alla squadra di esprimersi al meglio. Prima della pausa nazionali il Milan dovrà affrontare tre partite dove due sono a San Siro ovvero Udinese e il ritorno con il Psg e poi l’ultima fuori casa contro il Lecce.

Le parole del giornalista Bonan su Napoli Milan

In studio a Sky Sport 24 è stato ospite il giornalista Alessandro Bonan e ha commentato il pareggio del match del Maradona tra Napoli e Milan.

Nelle dichiarazioni di seguito riportate, il giornalista ha puntato il dito sui cambi rossoneri. Ecco le parole:

“Difficile inquadrare il Milan. La partita di ieri è stata bislacca: ho visto troppi errori e confusione in campo. Il Milan ha trovato due gol ma non ha ottenuto le risorse che cercava con i cambi che invece hanno provocato grande imbarazzo: il povero Pellegrino ha commesso un errore su Politano nel primo gol, Romero ha provocato la punizione dal limite da cui è nato il gol di Raspadori”.

Dito puntato quindi contro Pioli che si ritrova ancora una volta ad essere sul banco degli imputati per le scelte fatte a partita in corso.