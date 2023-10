Ibra: “Balotelli? Non ha saputo sfruttare le occasioni” poi il commento sul paragone con Leao

Ibrahimovic è stato l’ospite più atteso di questa ultima giornata del Festival dello Sport. Tanti i temi trattati dall’ex rossonero tra cui anche Mario Balotelli.

In occasione della sesta edizione del Festival dello Sport, organizzata a Trento da La Gazzetta dello Sport, tra i tantissimi ospiti che si sono alternati sul palco per l’ultima giornata, oggi quello più atteso è stato sicuramente: Zlatan Ibrahimovic. La leggenda rossonera è stato intervistato e ha parlato di diversi episodi della propria carriera, tra cui anche la sua parentesi all’Inter. Di seguito alcune delle sue dichiarazioni:

“Mino parlava sia col Milan che con l’inter, nel 2006 eravamo più vicini al Milan. Se mi ricordo bene allora giocarono un playoff di Champions, allora aspettammo. Poi Mino ha parlato con la prima squadra che è arrivata e in quella situazione è stata l’Inter”.

Poi a Zlatan è stato chiesto anche un parere su Mario Balotelli, anche lui ex giocatore di Milan ed Inter:

“Quando un ragazzino ha l’occasione di sfruttare il suo talento deve farlo, Balotelli aveva chance ma non l’ha mai sfruttate. Mario ha perso tutte le occasioni che ha avuto, è la verità”.

Poi, Zlatan ha risposto senza fare troppi giri di parole al paragone fatto tra Rafael Leao e lo stesso Balotelli:

“Non si può paragonare Leao a Balotelli. Se Rafa fa gol li è un genio, per quello lui è in campo e Balotelli in tribuna”.