Ibra torna al Milan? Si, ma ad una condizione: spunta il retroscena

Ibrahimovic è da a pochi mesi lontano dal Milan e da Milanello, ma solo fisicamente, perché col cuore sa di poter tornare ancora una volta. E importanti sviluppi a riguardo sono ora all’orizzonte.

‘Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano’. Così cantava Antonello Venditti e questo sembra essere il filo conduttore nel rapporto fra il Milan e Zlatan Ibrahimovic. Una storia d’amore ha più riprese e che può ancora una volta trovare un bel seguito.

Ibra è arrivato al Milan nel pieno della sua carriera, nell’agosto 2010, dove è rimasto per un paio di anni prima del trasferimento al Paris Saint-Germain. Un’avventura breve ma intensa, fatta di tanti goal (nella sua prima stagione in rossonero è stato il capocannoniere della squadra), di record infranti e di trofei esibiti in bacheca.

Un rapporto così tanto intenso e viscerale che lo ha portato nel 2020 a scegliere di nuovo il Diavolo rossonero, con cui ha terminato la sua carriera da calciatore con uno Scudetto e tra il calore e gli applausi incessanti dei tifosi milanisti. E, soprattutto, fra non poche lacrime, quelle sue e quelle dei suoi compagni, forti di avere un leader carismatico dentro e fuori dal campo.

Perché Zlatan Ibrahimovic è stato questo per entrambe le squadre di Milano – dove ha giocato – ma soprattutto per i Rossoneri: un comandante che non abbandona la nave e che sa come gestire al meglio un timone anche in periodi di tempesta. E, proprio per questo, Ibra è pronto a salire di nuovo a bordo della nave Milan, ma ad una ben precisa condizione.

Ibra-Milan: il possibile ritorno di fiamma

Se c’è una caratteristica del carattere di Ibrahimovic, questa è di certo la sicurezza in se stesso e nella sua centralità nei progetti. Ma soprattutto la consapevolezza di poter ancora dare tanto al mondo del calcio italiano ed europeo, anche se da dietro le quinte. Ed è questo il progetto che il Milan e l’ex attaccante hanno in mente di realizzare.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, un giorno il ritorno di Ibra al Milan potrebbe essere non più un’ipotesi ma una solida realtà. Ma per questo ritorno, però, deve essere soddisfatta una richiesta ben specifica.

Lo svedese, infatti, vuole un ruolo di primo piano, una mansione che possa consentirgli di incidere concretamente sul mondo Milan. Nessun ruolo fantoccio, dunque. Non rientrerebbe di certo nel DNA di Ibra. La dirigenza rossonera lo sa bene e, per questo, si è promessa di incontrarsi con l’ex giocatore nelle prossime settimane per iniziare a intavolare una trattativa.