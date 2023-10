Ibrahimovic torna al Milan? Sentite Cardinale

Gerry Cardinale in alcune dichiarazioni rilasciate recentemente ha parlato anche del futuro di Zlatan Ibrahimovic in rossonero.

Gerry Cardinale, proprietario del Milan ha rilasciato alcune dichiarazioni a Class CNBC e tra le tante cose ha parlato anche del futuro di Zlatan Ibrahimovic al Milan non escludendo che l’ex giocatore potrebbe fare il suo ingresso nella società rossonera. Di seguito le sue dichiarazioni:

Secondo Cardinale, Zlatan è un leader nato e sarebbe perfetto per entrare a far parte della società rossonera:

“Abbiamo una squadra giovane e credo che uno come Zlatan possa essere molto efficace, sia come consigliere per me sia come spirito di leadership per la squadra. Quindi dipende da lui… Stiamo discutendo e mi piace molto, penso che possano esserci molti vantaggi per noi”.