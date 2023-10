Il Milan ha fatto un errore: Moncada finisce a ‘processo’

Geoffrey Moncada finisce sotto processo per una scelta fatta dal Milan: per i rossoneri l’errore è evidente

Il Milan vince contro il Genoa e ritrova la vetta della classifica scavalcando l’Inter, nonostante il clamoroso k.o subito nel derby per 5-1. Forse è stata proprio quella la gara della svolta, dato che da lì in poi i rossoneri hanno solo vinto, almeno in campionato. In Europa, infatti, non si potrebbe dire lo stesso, considerando i due pareggi per 0-0 maturati al termine dei primi 180 minuti contro Newcastle e Borussia Dortmund. Ma tornando al campionato, è qui che la squadra di Pioli sembra aver avviato un ruolino di marcia non indifferente e al momento, si conferma la candidata numero uno insieme all’Inter per la vittoria dello scudetto.

Ci sono, ovviamente, anche Napoli e Juve, ma la sensazione, almeno fino a questo momento, è che le due milanesi abbiano una marcia in pù rispetto alle antagoniste. Un altro test fondamentale ci sarà al rientro dalla sosta, quando il Milan ospiterà la Juventus in quel di San Siro in una sfida che potrà rivelarsi decisiva anche in virtù degli scontri diretti. Ma la squadra di Pioli si presenterà a questo big match in maniera piuttosto decimata, in virtù delle pesanti assenze di Theo Hernandez e Maignan, a causa delle squalifiche maturate ieri nella sfida di Marassi contro il Genoa dell’ex Gilardino.

Piccinini punge Moncada: “Al Milan manca una riserva di Giroud”

L’esterno ha raggiunto la somma massima di ammonizioni, mentre il portiere francese si è reso protagonista di un’uscita disperata e che si è rivelata totalmente scomposta, andando ad impattare con il ginocchio alto sul volto di un giocatore del Genoa, che è rimasto steso a terra successivamente all’impatto avvenuto. Rosso per Maignan e Giroud che finisce in porta per effetto dei cambi già esauriti dal Milan, con l’attaccante francese che si rivelerà il protagonista assoluto nel finale di gara. Giroud che, nel frattempo è stato chiamato in causa anche dal noto telecronista Sandro Piccinini, che ai microfoni di Radio Serie A ha commentato le mosse di mercato del Milan, soffermandosi proprio sul reparto offensivo e su quello che dovrebbe essere il sostituto di Giroud, con delle affermazioni che sanno di stoccata a Geoffrey Moncada.

“Abbiamo sempre elogiato le qualità e gli acquisti fatti da Moncada in questi anni, anche recentemente. – l’affermazione di Piccinini – Ciò che però emerge sempre più, è la vera mancanza di un 9 come Giroud: Jovic non è il top e Okafor ha altre caratteristiche, il Milan avrebbe dovuto ragionare in modo diverso sul fronte attaccante”.

Una critica che arriva al mercato rossonero e che tira in ballo proprio Moncada: un giudizio che in questo inizio di stagione in molti hanno già dato, criticando proprio l’assenza di un 9 alternativo al francese.