“Jovic impalpabile”: il verdetto sul serbo è durissimo

Il noto giornalista esprime la sua opinione sul giocatore del Milan che, ad oggi, è stato davvero poco incisivo.

Tra i giocatori anonimi del Milan il nome di Luka Jovic è sicuramente il più risonante. I segnali dati dal Milan nella gara pareggiata a Napoli difatti non sono stati belli. Dai reclami di Leao e Giroud per le sostituzioni alle parole dello stesso Giroud, a fine gara, a colpevolizzare lo staff tecnico nella gestione della partita. In merito si è espresso il noto giornalista Alessandro Bonan.

Le parole di Bonan sul Milan e su Jovic

Il Milan sta vivendo un momento di sbandamento, le parole del giornalista sono dure in merito.

Che il Milan non sia in un momento buono lo si è notato già da un po’ e i segnali dati dalla squadra contro il Napoli lasciano a poche interpretazioni. Alessandro Bonan, a Sky Sport 24, dice la sua sul momento del Milan e sul giocatore meno entusiasmante del Milan, Luka Jovic:

La reazione di Giroud alla sostituzione è stata anche una mancanza di rispetto verso chi subentra. Bisogna capirli però perchè il momento è molto adrenalinico. Jovic, tuttavia, è impalpabile, non da nessun tipo di segnale.

Questa la sentenza emessa sul serbo che in 167′ in rossonero non ha realizzato nessun gol e toccato pochissimi palloni.