Kalulu, Kjaer e Pellegrino infortunati: Pioli studia la soluzione interna

Il beffardo 2-2 dallo stadio Diego Armando Maradona lascia qualche amaro in bocca al popolo rossonero. Il piano di Pioli.

La doppietta di Giroud non è bastata. Nel secondo tempo infatti il Napoli ha trovato il pareggio grazie al duo italiano Politano–Raspadori. Ma il tecnico rossonero oggi non si guarda solo il pareggio subito in rimonta, ma anche l’infermeria.

Pioli studia la carta dalla Primavera del Milan

A Bennacer, Caldara, Sportiello, Loftus-Cheek, Chukwueze e Kjaer, si aggiungono anche Kalulu, Pulisic e Pellegrino. La difesa del Milan in questo momento cigola. In campionato tornerà dalla squalifica Thiaw, ma serve una nuova pedina.

Stando a quanto riporta Gianluca Di Marzio, Jan-Carlo Simic (classe 2005) potrebbe essere il prescelto per esser aggregato in prima squadra dalla Primavera rossonera. La trasferta di Napoli ha un vero e proprio significato di emergenza nella retroguardia di Milano. Il difensore serbo sarebbe la nuova idea di Pioli per riparare alle numerose assenze in difesa.