“Lasciamo perdere”: Bobo TV, Shevchenko lo ha detto davvero

Andriy Shevchenko, nel corso di un’intervista, ha avuto modo di esprimere dei ricordi su amici e avversari, tra questi Bobo Vieri.

Quando si pensa alle leggende del Milan probabilmente il nome di Andriy Shevchenko è quello che più entusiasma i tifosi rossoneri. Dal ’99 al 2006 l’attaccante ucraino ha avuto modo di lasciare il segno in modo indelebile nella casa del diavolo arrivando alla punta dell’iceberg nel 2004 dove con la maglietta rossonera si è aggiudicato anche la vittoria del prestigioso Pallone d’Oro.

Le rivalità con l’Inter per lui sono state sempre molto accese soprattutto con i derby in campo. Difatti in occasione del Festival dello Sport, ora in corso a Trento, la kermesse organizzata dalla Gazzetta dello Sport vanta gli interventi di molti volti famosi del calcio, tra questi proprio Sheva. Con le sue parole rilasciate al festival dunque l’ex giocatore ucraino ha riportato alla sua mente molti ricordi, soprattutto con i giocatori nerazzurri dell’Inter lasciandosi sfuggire anche qualche considerazione più sincera del dovuto. Da Cordoba a Bobo Vieri di seguito le sue parole.

Shevchenko, le sue parole

L’ex fenomeno che ha vestito la maglia del Chelsea e della Dinamo Kiev si è lasciato andare a delle dichiarazioni su alcuni suoi ex compagni ma non solo.

Sheva può sicuramente essere definito, con gli inglesismi di oggi, un giocatore con “zero haters”. La sua umiltà dentro e fuori dal campo lo hanno portato ad essere sempre uno dei giocatori più rispettati nell’ambiente calcistico. Difatti lo ricorda anche lui con le sue parole al festival organizzato dalla Gazzetta dello Sport:

So che tanti miei ex avversari hanno parlato bene di me, ad esempio Totti. Lui è stato una bandiera per la sua squadra.

Esordisce così Shevchenko che in Serie A, da allenatore, ha anche seduto sulla panchina del Genoa nel 2021. In seguito parlando dei suoi compagni ed ex avversari ha avuto modo di parlare anche del suo ex compagno di squadra, al Milan, Bobo Vieri:

Voglio bene a Bobo. Quando giocava all’Inter mi piaceva davvero poco, al Milan invece mi piacque tantissimo. Però lasciamo perdere la Bobo TV.

Così si esprime sull’ex attaccante ora alle prese con il suo format di successo, appunto la Bobo TV, dove però Sheva sembra non voler dichiarare nulla di importante sorvolando sul suo operato nell’internet assieme al suo dream team formato da Adani, Cassano e Ventola dove spesso e volentieri scambiano opinioni colorate sugli avvenimenti del calcio europeo. Anzi l’ucraina ha sentenziato sulla Bobo Tv quasi con un’accezione negativa.