Le ultime su Milan Juventus: due titolari verso il rientro

Verso Milan-Juventus, le ultime sulle probabili formazioni: due bianconeri titolari rientrano dagli infortuni.

Con le sfide di stasera si chiude la parentesi qualificazioni a Euro24. Dopo la vittoria contro il Malta, l’Italia torna a Wembley per affrontare l’Inghilterra in un match fondamentale tra le prime due in classifica del gruppo C.

Sabato ricomincia la Serie A con la partita tra Verona e Napoli ad aprire la nona giornata, mentre invece bisogna aspettare domenica sera per il big match tra Milan e Juventus. I rossoneri dovranno difendere il primo posto conquistato nell’ultima partita contro il Genoa.

Il pareggio dell’Inter con il Bologna, infatti, ha permesso al Milan di sorpassare i nerazzurri e di conquistare la vetta della classifica. Durante l’ultima sfida, però, i rossoneri hanno perso due tasselli fondamentali: Maignan e Theo.

Due titolari verso il rientro per Milan Juventus

I due dovranno scontare la squalifica procuratasi contro il Genoa e salteranno la Juventus. I bianconeri, invece, hanno potuto approfittare della pausa per provare a recuperare due tasselli fondamentali.

Mentre Dusan Vlahovic ha deciso di non rispondere alla chiamata della Nazionale serba per puntare al pronto recupero dalla lombalgia, Federico Chiesa aveva raggiunto momentaneamente il ritiro di Coverciano per poi tornare a Torino vista la conferma della sua indisponibilità.

Il serbo stamane alla Continassa si è allenato in gruppo e con tutta probabilità sarà titolare nella sfida di San Siro. Chiesa, invece, continua il lavoro differenziato ma vista l’intera settimana ancora a disposizione potrebbe recuperare entro il weekend.