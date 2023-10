Lucas Hernandez pazzo di Maignan: “Il migliore al mondo”, poi la gaffe che fa sperare i tifosi del Milan

In questa scoppiettante pausa per le Nazionali, ci sono dichiarazioni che sembrano voler far tornare il sereno nel cuore dei tifosi. E, per quelli del Milan, ci pensa Lucas Hernandez con il suo pensiero per Maignan.

Se c’è un motivo principale per cui questa sosta per le Nazionali passerà alla storia, lo è di certo per il terremoto intestino che sta sconquassando le fondamenta del calcio italiano. A restarne maggiormente colpiti, chiaramente, i tifosi, non più forse in grado di riconoscere quello sport che tiene viva la fiamma della passione.

Ma c’è una tifoseria in particolare che, invece, può in realtà gioire di alcune parole giunte direttamente dal ritiro Nazionale francese. Si tratta del popolo del Milan, a cui Lucas Hernandez, fratello del rossonero Theo, ha voluto regalare un sincero e gradito respiro di sollievo. Come? Attraverso delle parole sorprendenti al portiere del Diavolo Mike Maignan.

Lucas Hernandez: l’amore per Maignan e lo spiraglio aperto

Nei giorni di ritiro, infatti, il difensore francese ha ben pensato di commentare con queste parole il rendimento in Rossonero di Magic Mike:

Per me, oggi, non c’è nessuno migliore di lui. È in un momento incredibile, gioca ad un livello super. Per me è il numero 1 al mondo.

E a queste dichiarazioni ha fatto seguito con delle parole che subito hanno acceso il cuore e l’attenzione dei tifosi, nonostante l’immediata correzione da parte del classe ’96:

Abbiamo la fortuna di averlo nel club… ehm nella Nazionale.

Una gaffe che ha fatto sorridere il popolo rossonero e che scalda i motori in vista del match di Champions League fra PSG e Milan in programma il prossimo 25 Ottobre al Parco dei Principi. E che, chissà, potrebbe un giorno diventare realtà.