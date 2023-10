Luis Enrique snobba il Milan in conferenza: “Temo più lo Strasburgo”

Non sono passate inosservate le dichiarazioni dell’allenatore del PSG, Luis Enrique, che punge i rossoneri a pochi giorni dalla super-sfida.

Il rientro dalla sosta per le Nazionali non sarà molto semplice per il Milan di Stefano Pioli. I rossoneri sono infatti chiamati ad un doppio appuntamento molto complicato, prima con la Juventus e poi contro il PSG in Champions League. In vista di questa seconda temibile sfida, ci sono da segnalare le parole dell’allenatore dei francesi.

Luis Enrique stuzzica il Milan: “Contro lo Strasburgo sarà più difficile”

L’allenatore del PSG, Luis Enrique, non sta vivendo un grande momento e la sua squadra è in difficoltà non essendo prima né in Ligue 1 né in Champions. Il tecnico spagnolo ha parlato degli appuntamenti futuri della sua squadra nell’ultima conferenza stampa: “La prima partita dopo la pausa nazionali non ti motiva al massimo. Ma quando sei in una grande squadra devi giocare ad alto livello anche se sei meno motivato. Qui ricominciamo prima di una partita di Champions. Spero di non ripetere quel che è successo contro il Nizza con la sconfitta. Lo stimolo è la partita contro il Milan ma quella contro lo Strasburgo sarà molto più difficile. Dovrò attivarli, motivarli contro un avversario molto motivato”.

Le parole di Lui Enrique non sono quindi passate inosservate tra i tifosi del Milan che si sono quasi sentiti snobbati di fronte alle sue dichiarazioni. Probabilmente è solo pretattica quella dello spagnolo che vuole tenere concentrati i suoi giocatori in vista della partita di campionato in questo weekend prima di concentrarsi sulla super-sfida di mercoledì sera contro il Diavolo.